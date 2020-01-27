Секция стола для переговоров ПР-СЕСМ120Х166/Д-В1-179 прямоугольная 120х166х75СМ МДФ/ДСП дуб Ферраре
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Не указана
Секция стола для переговоров 166.67х80.0х75.0СМ ЛДСП, ПВХ Орех Гварнери Славянская мебель ООО
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Не указана
Секция стола полукруглая Президент 83х166х75СМ ЛДСП итальянский орех
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Не указана
Секция стола для переговоров ПР-СЕСМ83Х166/Д-В2-179 полукруглая 83х166х75СМ МДФ/ДСП дуб Ферраре
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Не указана
Секция стола прямоугольная Президент 180х166х75СМ ЛДСП итальянский орех
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Не указана
Секция стола двухтумбового правая 500х900х760ММ массив "Ясень", МДФ, шпон палисандр ООО "Регион Плюс"
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Не указана
Секция стола для переговоров ПР-СЕСМ83Х166/Д-В1-49 полукруглая 83х166х75СМ МДФ/ДСП итальянский орех
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Не указана
Секция стола двухтумбового левая 500х900х760ММ массив "Ясень", МДФ, шпон палисандр ООО "Регион Плюс"
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Не указана
Секция стола для переговоров ПР-СЕСМ180Х166/Д-В1-49 прямоугольная 180х166х75СМ МДФ/ДСП итальянский орех
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Не указана
Секция стола обеденного 82426 1000х900х760ММ массив
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Не указана