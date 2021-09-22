Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло Nerey LB T экокожа бежевый/хром газ-патрон поворотное на крестовине
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло Nerey LB T экокожа бежевый/хром газ-патрон поворотное на крестовине

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Nerey LB T экокожа бежевый/хром газ-патрон поворотное на крестовине- Мебель для офисов и предприятий торговли
    0
    Кресло Nerey LB T экокожа бежевый/хром газ-патрон поворотное на крестовине

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 10189,2
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "РУМС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8491
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10189,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло поворотное на крестовине с низкой спинкой Nerey LB T. Экокожа. Цвет бежевый. Подлокотники-Металлические с накладками из экокожи Механизм качания-ТопГан - механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении Крестовина-Хромированная сталь Ø 660 мм Газ патрон-3 категории (Germany DIN 4550) Ролики-Стандарт BIFMA 5,1 (США). Ролик Ø 50мм. Для паркета. Каркас-Монолитный Материал набивки-Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м Допустимая нагрузка 120 кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10189,2c НДС
    • ООО "ИТАЛКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Емкость Hettich EMKPLH90 пластик 824x475x50ММ Мебельная фабрика "Кухни Альфа"
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 6865
    В корзину
    Кресло Chairman 658 кожа/дерево черный/темный орех ООО "ТАЙПИТ-МК"
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 21979
    В корзину
    Кресло для руководителя Easy Chair 628 TR рециклированная кожа/пластик черный
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 12025,18
    В корзину
    Кресло Electra A экокожа/хром черный 53х61х108-118СМ на полозьях с низкой спинкой ООО "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 8422
    В корзину
    Кресло для руководителя Юнитекс Империя натуральная кожа компаньон черный 63х76х113СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 45000
    В корзину
    Кресло для руководителя Менеджер натуральная кожа черный
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 13648
    В корзину
    Кресло для персонала Chairman CH 9801 ткань/хром черный 60х48х113СМ газпатрон 3кл. по стандарту Germany DIN 4550
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 5778,4
    В корзину
    Кресло для руководителя AP Home Kevan D экокожа черный 65х65х100СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 16870
    В корзину
    Кресло для персонала Новый стиль Webstar Black GTP Tilt CHR61 OH-5/SM-01 ткань/сетка черный ООО "РАДОМ"
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 7591
    В корзину
    Кресло для руководителя Романо MD-991 натуральная кожа Stella слоновая кость 130х79х89СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 70921
    В корзину
    Кресло конференц Chairman искусственная кожа/дерево черный матовый
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 6757,23
    В корзину
    Кресло AV 133 PL (681 Н) MK экокожа 223 черный 112/122х49х64СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 9276,18
    В корзину
    Позвонить