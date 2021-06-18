Цена без НДС, руб.
1083,33
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Торговая марка: Старт
Подробные характеристики
Тип лампы: светодиодная
Количество ламп: 52 шт.
Цоколь: нет
Способ крепления: подставка
Мощность: 8 вт
Мощность диодов: 8 вт
Срок службы диодов: 30000 часов
Тип управления: сенсорное
Наличие диммера: Да
Лампа в комплекте: Да
Стиль: классический
Цвет светового потока: регулируемый
Регулировка угла наклона: Да
Форма плафона: продолговатая
Цвет плафона: черный
Цвет корпуса: черный
Материал корпуса: пластик
Длина сетевого шнура: 1.25 метр
Высота, см: 37,5
Вес: 0.82 кг
Возможность замены лампочки: Нет
Страна происхождения: Китай
Гарантийный срок: 6 мес
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край