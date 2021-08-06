Аппарат высокого давления мойка Karcher K-4 Power Control 230В 130БАР 1.8КВТ 420Л/Ч композит 402х306х588ММ 11.48КГ Пистолет G 160 Q Power Control Шланг высокого давления 8 м Струйная трубка VarioPower Грязевая фреза Система подачи чистящего средства (Pluq "n" Clean) Адаптер подключения к садовому шлангу 1.324-030
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 20880₽
Аппарат высокого давления водоструйный Посейдон ВНА-200-15Б комплектация «Б» Комплектация: шланг 60М проход 8ММ на барабане, две трубоочистные форсунки: тянущая и пробивная
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 108055,2₽
Аппарат высокого давления дизельный Посейдон D12-220-15-IP-L-Th-Reel1 220БАР 9.2КВТ 15Л/МИН 35Л Lifan 12Л.С. 1130х800х1090ММ дизельный нагреватель, насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Аппарат высокого давления мойка Karcher HD 10/23-4 S 380В 253БАР 7.8КВТ 1000Л/Ч 1090х500х560ММ 62КГ
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 222000₽
Аппарат высокого давления Hawk NMT1520R 380-400В 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН шланг высокого давления 10М, пистолет высокого давления, струйная трубка, сопло высокого давления, блок включения
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 140000₽
Аппарат высокого давления мойка с нагревом IPC Portotecnica GALAX-H4 D1915P4 T 190БАР 5КВТ 900Л/Ч 22Л 1100х700х900ММ 122КГ
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 204990₽
Аппарат высокого давления Karcher HD 10/21-4 Cage 210БАР 8КВТ 1000Л/Ч 443х345хх829ММ 1.353-903.0
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Аппарат высокого давления Grass PWI 25/15 380В 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 87472₽
Аппарат высокого давления мойка Karcher K7 220-230В 160БАР 3КВТ 600Л/Ч 970х400х460ММ 19.2КГ шланг 10М
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 85260₽
Аппарат высокого давления мойка Karcher K 7 Compact 230В 50ГЦ 180БАР 2.6КВТ 600Л/Ч алюминий 378x291x516ММ 16КГ 1.447-050.0
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 31390₽
Аппарат высокого давления ВСМ А2 а215мс 400В 50ГЦ 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН с электроприводом
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 120000₽
Аппарат высокого давления бензиновый 4-х тактный Посейдон B13-210-22-H-IP-4W-Reel1 210БАР 9.5КВТ 22Л/МИН 6.5Л Honda GX390 960х635х810ММ 92КГ насос, шланг 8ММх50М на барабане, 2 трубоочистные форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8ММх15М, пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей, форсунка для инжекции химического состава
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 291000₽