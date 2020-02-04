Характеристики

Термоодеяло с общей зоной нагрева Обеспечивает общий нагрев при проведении процедуры. Управление температурой осуществляется при помощи общего переключателя. Поддерживает два температурных режима: 1 режим: от 25’C до 40’C – умеренный нагрев, используется для продолжительной работы. 2 режим: от 40’C до 55’C – сильный нагрев, не более одного часа непрерывной работы. Материал покрытия: водоотталкивающая ткань, ПЭ. Размер: зона обогрева: Д 176 см х Ш 140 см; общий размер: Д (37+176+37) см х Ш (140+30) см. Застежка: «липучка», позволяет регулировать и фиксировать объем изделия во время использования. Вес: не более 4,8 кг. Потребляемая мощность: 100 Вт.