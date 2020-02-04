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    Главная / Торговый портал / Одеяла электрические / Электроодеяло специальное с общей зоной нагрева ПЭ 1950х1500ММ водоотталкивающая ткань застежка липучка для проведения процедур
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электроодеяло специальное с общей зоной нагрева ПЭ 1950х1500ММ водоотталкивающая ткань застежка липучка для проведения процедур

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электроодеяло специальное с общей зоной нагрева ПЭ 1950х1500ММ водоотталкивающая ткань застежка липучка для проведения процедур- Одеяла электрические
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    Электроодеяло специальное с общей зоной нагрева ПЭ 1950х1500ММ водоотталкивающая ткань застежка липучка для проведения процедур

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    Цена
    от 13400
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДТЕХНИКА Г. НОВОРОССИЙСКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13400
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      13400
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Термоодеяло с общей зоной нагрева Обеспечивает общий нагрев при проведении процедуры. Управление температурой осуществляется при помощи общего переключателя. Поддерживает два температурных режима: 1 режим: от 25’C до 40’C – умеренный нагрев, используется для продолжительной работы. 2 режим: от 40’C до 55’C – сильный нагрев, не более одного часа непрерывной работы. Материал покрытия: водоотталкивающая ткань, ПЭ. Размер: зона обогрева: Д 176 см х Ш 140 см; общий размер: Д (37+176+37) см х Ш (140+30) см. Застежка: «липучка», позволяет регулировать и фиксировать объем изделия во время использования. Вес: не более 4,8 кг. Потребляемая мощность: 100 Вт.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      13400c НДС

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