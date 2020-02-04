Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Термоодеяло с общей зоной нагрева
Обеспечивает общий нагрев при проведении процедуры. Управление температурой осуществляется при помощи общего переключателя.
Поддерживает два температурных режима:
1 режим: от 25’C до 40’C – умеренный нагрев, используется для продолжительной работы.
2 режим: от 40’C до 55’C – сильный нагрев, не более одного часа непрерывной работы.
Материал покрытия: водоотталкивающая ткань, ПЭ.
Размер:
зона обогрева: Д 176 см х Ш 140 см;
общий размер: Д (37+176+37) см х Ш (140+30) см.
Застежка: «липучка», позволяет регулировать и фиксировать объем изделия во время использования.
Вес: не более 4,8 кг.
Потребляемая мощность: 100 Вт.
Регионы поставки
Краснодарский край