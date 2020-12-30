Подставка для установки кухонного оборудования и инвентаря открытая Atesy ПКИ-Б-500.500.420-02 500х500х420ММ нержавеющая сталь стальной ГОСТ 26756-85

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подставка для установки кухонного оборудования и инвентаря открытая Atesy ПКИ-Б-500.500.420-02 500х500х420ММ нержавеющая сталь стальной ГОСТ 26756-85- Мебель для офисов и предприятий торговли