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    Главная / Торговый портал / Устройства и блоки питания вычислительных машин / Источник бесперебойного питания East Power EA900 G4 10kVA LCDS 1.0 191х495х710ММ 230В 10КВ.А
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Источник бесперебойного питания East Power EA900 G4 10kVA LCDS 1.0 191х495х710ММ 230В 10КВ.А

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Источник бесперебойного питания East Power EA900 G4 10kVA LCDS 1.0 191х495х710ММ 230В 10КВ.А- Устройства и блоки питания вычислительных машин
    9
    Источник бесперебойного питания East Power EA900 G4 10kVA LCDS 1.0 191х495х710ММ 230В 10КВ.А

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    Цена
    от 176056,73
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    Поставщики
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      146713,94
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      176056,73
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      176056,73c НДС
    • ООО "С-МАРИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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