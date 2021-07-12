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    Главная / Торговый портал / Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки / Полотенцесушитель электрический Тера Классика 500х600 нержавеющая сталь с греющим кабелем
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Полотенцесушитель электрический Тера Классика 500х600 нержавеющая сталь с греющим кабелем

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полотенцесушитель электрический Тера Классика 500х600 нержавеющая сталь с греющим кабелем- Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
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    Полотенцесушитель электрический Тера Классика 500х600 нержавеющая сталь с греющим кабелем

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    Цена
    от 3840
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    Единица измерения:
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      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8400c НДС
    • ООО "ТЕПЛОСЕТЬ"
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      Цена без НДС, руб.
      6180
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7416
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7416c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      7200
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      7200c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      5127,05
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      20.0
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      6152,46
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      Электрический полотенцесушитель ТЕРА Классика с греющим кабелем 500x600
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      0
      Регионы поставки
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      6152,46c НДС
    • ООО "ХимТТ"
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      Цена без НДС, руб.
      5127,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6152,46
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Электрический полотенцесушитель ТЕРА Классика с греющим кабелем 500x600
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6152,46c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
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      0
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    • ООО "ПРОДЭЛ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      3960
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      3960c НДС
    • ООО "САМУР"
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      Цена без НДС, руб.
      3200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3840
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      3840c НДС
    • ООО "ЦТО"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "КОМУС"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      Не указана

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