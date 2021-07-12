Полотенцесушитель электрический Тера Классика 500х600 нержавеющая сталь с греющим кабелем

Шкаф сушильный ШС Сахара 8 Промет 1800х600х1970/2025ММ 220В 2.58КВТ 201КГ серый шагрень (RAL 7038) стальной Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Термопот Hottek НТ-973-201 4.5Л 750ВТ Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки от 4272 ₽ В корзину

Полотенцесушитель М-образный Сантрек п/ск1 600х540 нержавеющая сталь ТУ 4935-001-216764-2009 Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки от 2520 ₽ В корзину

Термопот Mystery MTP-2453 4Л 700ВТ металл 300х420х350ММ подача воды ручной насос, электронасос Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки от 9000 ₽ В корзину

Полотенцесушитель П-образный 500х500ММ нержавеющая сталь 1 1/4" НР Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки от 1200 ₽ В корзину

Термопот Brayer BR1090 5Л 1200ВТ пластик черный 260х430х330ММ Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки от 8832 ₽ В корзину

Мультиварка Philips HD3167|03 980ВТ 5Л 18 Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки от 21461,84 ₽ В корзину

Электроподогреватель дуговой для проведения научно-исследовательских работ в области термохимии высокотемпературных сред и материаловедения ЭДП-7.100.000 СБ ГНЦ ФГУП "ЦЕНТР КЕЛДЫША" Россия Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину