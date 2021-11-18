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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в специализированных магазинах / Масло смазочное бытовое приборное МПВ TG19.2 -60...+110ГРАД ЦЕЛЬС для смазывания контрольно-измерительных приборов ЗАО Росма Россия ГОСТ 1805-76
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Масло смазочное бытовое приборное МПВ TG19.2 -60...+110ГРАД ЦЕЛЬС для смазывания контрольно-измерительных приборов ЗАО Росма Россия ГОСТ 1805-76

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Масло смазочное бытовое приборное МПВ TG19.2 -60...+110ГРАД ЦЕЛЬС для смазывания контрольно-измерительных приборов ЗАО Росма Россия ГОСТ 1805-76- Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в специализированных магазинах
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    Масло смазочное бытовое приборное МПВ TG19.2 -60...+110ГРАД ЦЕЛЬС для смазывания контрольно-измерительных приборов ЗАО Росма Россия ГОСТ 1805-76

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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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