Масло смазочное бытовое приборное МПВ TG19.2 -60...+110ГРАД ЦЕЛЬС для смазывания контрольно-измерительных приборов ЗАО Росма Россия ГОСТ 1805-76

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