Характеристики

Торговая марка: Ecotronic Подробные характеристики Тип устройства: кулер Тип установки: напольный Размещение бутыли с водой: верхнее Тип охлаждения воды: компрессорный Температурный режим: нагрев и охлаждение Температура нагревания воды: 94 град Температура охлаждения воды: 5 град Мощность охлаждения, Вт: 90 Мощность нагрева, Вт: 500 Производительность нагрева: 5 литр/час Производительность охлаждения: 3 литр/час Бак для горячей воды: 1.2 литр Бак для холодной воды: 3.6 литр Встроенный холодильник: Нет Функция газирования: Нет Шкафчик для посуды: Нет Комус-Гид: среднее количество пользователей (до 25) Защита от детей: Нет Защита от протечек воды: Да Тип крана: нажим кружкой Количество кранов подачи воды: 2 шт. Подача воды комнатной температуры: Нет Цвет вставки: серебристый Цвет корпуса: черный Материал корпуса: пластик Размер (ШхГхВ): 310x320x955 мм Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай