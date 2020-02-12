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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Термобумага NAV-5 для Навтекс 80ММ 30М ICS
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Термобумага NAV-5 для Навтекс 80ММ 30М ICS

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термобумага NAV-5 для Навтекс 80ММ 30М ICS- Бумага для аппаратов и приборов
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    Термобумага NAV-5 для Навтекс 80ММ 30М ICS

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 500
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1066,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1279,74
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1279,74c НДС
    • Индивидуальный предприниматель БАБУШКИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      500
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      500c НДС
    • ООО "ТИМ САПЛАЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Армада 51"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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