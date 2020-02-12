Термобумага NAV-5 для Навтекс 80ММ 30М ICS

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термобумага NAV-5 для Навтекс 80ММ 30М ICS- Бумага для аппаратов и приборов