Бумага для факса погоды Furuno Fax-208 Furuno 215ММх20М

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для факса погоды Furuno Fax-208 Furuno 215ММх20М- Бумага для аппаратов и приборов