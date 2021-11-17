Брус деревянный для стрелочных переводов тип 2 А4 160х220ММ ГОСТ 20022.5-93
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брус деревянный для стрелочных переводов тип 2 А4 160х220ММ ГОСТ 20022.5-93- Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные
7
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
Характеристики
Брус переводной пропитанный тип А4-2 Брус переводной для стрелочных переводов, пропитанный защитным средством «УЛТАН» по ГОСТ 20022.5-93, обрезные (68 шт. в комплекте, Толщина брусьев h=160мм; ширина верхней пласти b=220мм;
Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
Характеристики
Брус переводной пропитанный тип А4-2 Брус переводной для стрелочных переводов, пропитанный защитным средством «УЛТАН» по ГОСТ 20022.5-93, обрезные (68 шт. в комплекте, Толщина брусьев h=160мм; ширина верхней пласти b=220мм;