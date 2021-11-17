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    Главная / Торговый портал / Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные / Брус деревянный для стрелочных переводов тип 2 А4 160х220ММ ГОСТ 20022.5-93
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брус деревянный для стрелочных переводов тип 2 А4 160х220ММ ГОСТ 20022.5-93

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брус деревянный для стрелочных переводов тип 2 А4 160х220ММ ГОСТ 20022.5-93- Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные
    7
    Брус деревянный для стрелочных переводов тип 2 А4 160х220ММ ГОСТ 20022.5-93

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    Цена
    от 339690
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    Единица измерения:
    КОМПЛ
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    Поставщики
    • ООО "ТРАНСМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      437910
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      525492
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Брус переводной пропитанный тип А4-2 Брус переводной для стрелочных переводов, пропитанный защитным средством «УЛТАН» по ГОСТ 20022.5-93, обрезные (68 шт. в комплекте, Толщина брусьев h=160мм; ширина верхней пласти b=220мм;
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      525492c НДС
    • ООО "ТРАНСМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      383334
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      460000,8
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Брус переводной пропитанный тип А4-2 Брус переводной для стрелочных переводов, пропитанный защитным средством «УЛТАН» по ГОСТ 20022.5-93, обрезные (68 шт. в комплекте, Толщина брусьев h=160мм; ширина верхней пласти b=220мм;
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      460000,8c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      322361
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      386833,2
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      386833,2c НДС
    • ООО "БАЗА СНГ"
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      Цена без НДС, руб.
      383334
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      383334
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      383334c НДС
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
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      283075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      339690
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      339690c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • OOO "СНАБТРАНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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