Установка осветительная аварийная ELG T5 400S 2.2GX 220/380В 400ВТ с бензиновым генератором 2.2КВТ 3-5М 65КГ
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 94500₽
Система осветительная Комплект автономный SL-40/300-200 без солнечных батарей
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 130000₽
Система осветительная автономная 2-АСС-110-4 светового ограждения на солнечных панелях
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 269770₽
Фонарь-фара ручная взрывозащищенная Экотон ФР-ВС Экотон-3 светодиодный в комплекте с ЗУ IP67 УХЛ1 0ExiaIICT6GaX 120х170х210ММ -20...+45 1.45КГ ТУ 3468-002-53118635-2008
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 8556₽
Матрица светодиодная IEK 24В Ba9s зеленая 10ММ BMS10-024-K06
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 129,6₽
Фонарь-фара ручной светодиодный ФР-ВС 0ExdmiiCT6X с зарядным устройством УХЛ 1
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 9650₽
Система осветительная Аппаратура световой и звуковой сигнализации (ОПК) ЯЮКЛ.676644.002 О АО «НИИПП»
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Опора металлическая наружного освещения граненая коническая фланцевая ОГКф - 9.0 9М Dниж/dверх = 153/78
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 11960₽
Опора металлическая наружного освещения ОГКл-10 в комплекте:крепеж для ОГК/ОКК, деталь фундамента закладная, кронштейн К2К-0.5-0.5-0.075-0.048
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 123808,99₽
Индикатор цифровой жидкокристаллический ИЖЦ21-4/7 НИИ "Платан" с заводом при НИИ Россия
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Опора металлическая наружного освещения Опф-3.0-0.8 h=3М d=57ММ
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 4876₽
Фонарь-фара аккумуляторный взрывозащищенный ФР-ВС М Экотон-5 светодиодный в комплекте с ЗУ IP54 УХЛ 1 1.5ВТ 2ExemllT5X черный ударопрочный пластик 85х125х140ММ -20...+45 0.4КГ ООО "ПКФ "ЭКОТОН" Россия
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 6479,62₽