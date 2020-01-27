Бумага для копировально-множительной техники самоклеящаяся универсальная Lomond А4 70Г/М² 50ЛИСТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники самоклеящаяся универсальная Lomond А4 70Г/М² 50ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов