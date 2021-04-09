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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага для копировально-множительной техники Марафон Стандарт А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для копировально-множительной техники Марафон Стандарт А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Марафон Стандарт А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов
    86
    Бумага для копировально-множительной техники Марафон Стандарт А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ

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    Цена
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      Цена без НДС, руб.
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1650
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
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      Цена с НДС, руб.
      1250
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      1250
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1150
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      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Минимальная партия
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      400
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      360
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      0
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      360c НДС
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      278
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      333,6
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      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Цена без НДС, руб.
      276,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      332
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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      Ставка НДС, %
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      332
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      332
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      302
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      Минимальная партия
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