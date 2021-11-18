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    Главная / Торговый портал / Прокладки из листового металла; механические уплотнения / Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-300-100 DN300 PN100 ГОСТ Р 52376-2005
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-300-100 DN300 PN100 ГОСТ Р 52376-2005

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-300-100 DN300 PN100 ГОСТ Р 52376-2005- Прокладки из листового металла; механические уплотнения
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    Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-300-100 DN300 PN100 ГОСТ Р 52376-2005

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    Цена
    от 594,83
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