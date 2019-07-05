Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами / Комплект коммутационных жгутов для УКМ-Л-НГИ ТУ 3435-001-18213558
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплект коммутационных жгутов для УКМ-Л-НГИ ТУ 3435-001-18213558

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект коммутационных жгутов для УКМ-Л-НГИ ТУ 3435-001-18213558- Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    9
    Комплект коммутационных жгутов для УКМ-Л-НГИ ТУ 3435-001-18213558

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 20060
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • НЕФТЕГАЗИМПЕКС, ООО
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20060
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20060c НДС

    Похожие товары

    Комплект монтажный №2 50ШТ
    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    от 1109,2
    В корзину
    Комплект коммутационных жгутов для УКМ-Л-НГИ ТУ 3435-001-18213558
    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    от 20060
    В корзину
    Комплект гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных ГИРМК-220-14хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1 для ВЛ 220КВТ с электродами ОАО НПО Стример Россия
    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    Не указана
    В корзину
    Комплект защиты PROTEC.MITTENS X HTC 6p 1SDA054964R1 для крышек силовых выводов HTC-P T5 3p 6ШТ
    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    Не указана
    В корзину
    Комплект антивандальный РДИП-10 ОАО НПО Стример Россия
    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    от 370
    В корзину
    Комплект антивандальный РМК-20 ОАО НПО Стример Россия
    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    от 270
    В корзину
    Комплект кассеты КМ-10ФЛ стяжки, маркеры
    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    от 128,1
    В корзину
    Комплект гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных ГИРМК-110-7хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1 для ВЛ 110КВТ с электродами ОАО НПО Стример Россия
    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    Не указана
    В корзину
    Комплект гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных ГИРМК-35-3хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1 для ВЛ 35КВТ с электродами ОАО НПО Стример Россия
    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    Не указана
    В корзину
    Комплект коннекторов монтажных
    Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
    от 6500
    В корзину
    Позвонить