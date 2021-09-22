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    Главная / Торговый портал / Столы деревянные для учебных заведений прочие / Стол письменный БЭТ 8400СМ1200 ЛДСП ЛДСП 1200/500х1200/500х750ММ ольха 16ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ угловой со скосом Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный БЭТ 8400СМ1200 ЛДСП ЛДСП 1200/500х1200/500х750ММ ольха 16ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ угловой со скосом Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный БЭТ 8400СМ1200 ЛДСП ЛДСП 1200/500х1200/500х750ММ ольха 16ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ угловой со скосом Россия- Столы деревянные для учебных заведений прочие
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    Стол письменный БЭТ 8400СМ1200 ЛДСП ЛДСП 1200/500х1200/500х750ММ ольха 16ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ угловой со скосом Россия

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    Поставщики
    • ООО "ДЭФО-МСК"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
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