Стол письменный прямой ЛДСП ЛДСП 876х590х450ММ орех ООО "УХТА-НАЙДИ"
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Шкаф для одежды Этюд 800х384х1942ММ распашные 2-дверный орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ с крепежом регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР" Россия
Шкафы для одежды деревянные
от 15049₽
Шкаф для одежды и документов НШКД-5 1600х600х2200ММ 3-дверный орех светлый ЛДСП 16ММ ХДФ 4ММ ПВХ 2ММ два отделения: одно с полками, второе двухдверное с полкой и хромированным вешалом для одежды ООО "Фабрика мебели"
Шкафы для одежды деревянные
от 30000₽
Шкаф Этюд 980306 800х384х1942ММ 2-дверный бук бавария ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
от 8100₽
Стол письменный прямой Феликс ЛДСП ЛДСП 780х730х750ММ орех 18/25ММ ABS вставки цвета металлик, высотой 15ММ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол письменный прямой левый Riva ЛДСП ЛДСП 1600х1200х750ММ венге цаво 22ММ ПВХ ООО "Гранд"
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 2390₽
Стол письменный эргономичный левый Simple ЛДСП ЛДСП 1600х900х760ММ легно дарк темный
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 4728₽
Стул твердое сиденье/твердая спинка 860х550х440ММ дерево натуральный без обивки ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Мебель офисная деревянная прочая
Не указана
Шкаф для документов Born 900х450х2054ММ венге
Шкафы офисные деревянные
от 15170₽
Тумба офисная выкатная Икеа Алекс 670х660ММ белый ДСП/ДВП пластик с ящиками на колесах
Тумбы офисные деревянные
от 10200₽
Шкаф для документов пенал закрытый 103102 2000х800х400ММ вишня ЛДСП 2-дверный ООО АльянС-Про
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Стол офисный эргономичный левый Сторосс Комфорт К.133ДШ ЛДСП ЛДСП 1600х900х750ММ дуб шамони светлый 25/18ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 6235,2₽