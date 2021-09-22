Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Столы деревянные для учебных заведений прочие / Стол письменный прямой БЭТ 7100С1360 ЛДСП ЛДСП 1360х700х750ММ ольха 25ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный прямой БЭТ 7100С1360 ЛДСП ЛДСП 1360х700х750ММ ольха 25ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный прямой БЭТ 7100С1360 ЛДСП ЛДСП 1360х700х750ММ ольха 25ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ Россия- Столы деревянные для учебных заведений прочие
    2
    Стол письменный прямой БЭТ 7100С1360 ЛДСП ЛДСП 1360х700х750ММ ольха 25ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ДЭФО-МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Стол письменный прямой ЛДСП ЛДСП 1800х940х760ММ венге Россия
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Шкаф для документов Эрго Ш64Тз 800х450х2000ММ береза ЛДСП ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ ДВП 3ММ со стеклом
    Шкафы офисные деревянные
    Не указана
    В корзину
    Шкаф навесной Дебрянск 1СЕКЦ белый/ясень ЛДСП 16ММ 600х380х800ММ с дверцами Россия
    Мебель офисная деревянная прочая
    от 9000
    В корзину
    Шкаф для документов закрытый Delta System 900х450х2049ММ эбони ЛДСП со стеклом
    Шкафы офисные деревянные
    от 16465
    В корзину
    Стол компьютерный Росток Мебель КЛ 7.6/10512985 ЛДСП ЛДСП 1400х760х580ММ венге Россия
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 5400
    В корзину
    Тумба офисная Стратегия Т11 600x422x735ММ орех ДСП 3 ящика
    Тумбы офисные деревянные
    Не указана
    В корзину
    Стол письменный прямой ЛДСП ЛДСП 1200х700х750ММ миланский орех 16ММ
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Шкаф для одежды и документов НШКД-5 1600х600х2200ММ 3-дверный орех светлый ЛДСП 16ММ ХДФ 4ММ ПВХ 2ММ два отделения: одно с полками, второе двухдверное с полкой и хромированным вешалом для одежды ООО "Фабрика мебели"
    Шкафы для одежды деревянные
    от 30000
    В корзину
    Стол письменный эргономичный левый Агат АЯ-33L ЛДСП ЛДСП 22ММ 1400х900х750ММ ясень шимо ПВХ Россия
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 5510
    В корзину
    Шкаф для документов ШКДСО1 1575х420х1960ММ бодега в асс ЛДСП
    Шкафы офисные деревянные
    Не указана
    В корзину
    Картотека для карточек открытая Exacompta 52240D А6 347х166х79ММ 1200 карточек пластик серый
    Шкафы картотечные деревянные
    от 4350
    В корзину
    Шкаф для документов закрытый Этюд 800х384х830ММ орех ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 2-дверный двери распашные регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР"
    Шкафы офисные деревянные
    от 7834
    В корзину
    Позвонить