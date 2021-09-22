Стол письменный прямой БЭТ 7100С1360 ЛДСП ЛДСП 1360х700х750ММ ольха 25ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ Россия

Стол письменный прямой ЛДСП ЛДСП 1800х940х760ММ венге Россия
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Шкаф для документов Эрго Ш64Тз 800х450х2000ММ береза ЛДСП ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ ДВП 3ММ со стеклом
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Шкаф навесной Дебрянск 1СЕКЦ белый/ясень ЛДСП 16ММ 600х380х800ММ с дверцами Россия
Мебель офисная деревянная прочая
от 9000₽
Шкаф для документов закрытый Delta System 900х450х2049ММ эбони ЛДСП со стеклом
Шкафы офисные деревянные
от 16465₽
Стол компьютерный Росток Мебель КЛ 7.6/10512985 ЛДСП ЛДСП 1400х760х580ММ венге Россия
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 5400₽
Тумба офисная Стратегия Т11 600x422x735ММ орех ДСП 3 ящика
Тумбы офисные деревянные
Не указана
Стол письменный прямой ЛДСП ЛДСП 1200х700х750ММ миланский орех 16ММ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Шкаф для одежды и документов НШКД-5 1600х600х2200ММ 3-дверный орех светлый ЛДСП 16ММ ХДФ 4ММ ПВХ 2ММ два отделения: одно с полками, второе двухдверное с полкой и хромированным вешалом для одежды ООО "Фабрика мебели"
Шкафы для одежды деревянные
от 30000₽
Стол письменный эргономичный левый Агат АЯ-33L ЛДСП ЛДСП 22ММ 1400х900х750ММ ясень шимо ПВХ Россия
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 5510₽
Шкаф для документов ШКДСО1 1575х420х1960ММ бодега в асс ЛДСП
Шкафы офисные деревянные
Не указана
Картотека для карточек открытая Exacompta 52240D А6 347х166х79ММ 1200 карточек пластик серый
Шкафы картотечные деревянные
от 4350₽
Шкаф для документов закрытый Этюд 800х384х830ММ орех ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 2-дверный двери распашные регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР"
Шкафы офисные деревянные
от 7834₽