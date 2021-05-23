Шкаф для одежды и документов БЭТ 57000ШК3200 3200х650х2400ММ двери раздвижные (купе) 4-дверный венге светлый ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4 и 2ММ ящики полного выдвижения 6ШТ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды и документов БЭТ 57000ШК3200 3200х650х2400ММ двери раздвижные (купе) 4-дверный венге светлый ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4 и 2ММ ящики полного выдвижения 6ШТ Россия- Шкафы для одежды деревянные