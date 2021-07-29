Шкаф для документов закрытый БЭТ 27000ШК2400 800х450х2400ММ венге светлый ЛДСП 16ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2-дверный двери раздвижные (купе) ящики полного выдвижения 3ШТ Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый БЭТ 27000ШК2400 800х450х2400ММ венге светлый ЛДСП 16ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 2-дверный двери раздвижные (купе) ящики полного выдвижения 3ШТ Россия- Шкафы офисные деревянные
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