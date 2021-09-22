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    Главная / Торговый портал / Столы деревянные для учебных заведений прочие / Стол письменный прямой БЭТ 8300СП1800 ЛДСП ЛДСП 1800х800х750ММ венге светлый 32ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный прямой БЭТ 8300СП1800 ЛДСП ЛДСП 1800х800х750ММ венге светлый 32ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный прямой БЭТ 8300СП1800 ЛДСП ЛДСП 1800х800х750ММ венге светлый 32ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ Россия- Столы деревянные для учебных заведений прочие
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    Стол письменный прямой БЭТ 8300СП1800 ЛДСП ЛДСП 1800х800х750ММ венге светлый 32ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ Россия

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    Поставщики
    • ООО "ДЭФО-МСК"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
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