Шкаф для одежды Арго 770х580х2000ММ двери распашные 2-дверный серый ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ регулируемые опоры ООО "КузнецкМебель"
Шкафы для одежды деревянные
от 13200₽
Шкаф офисный закрытый 798x418x1960ММ 5 полок
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Стол письменный прямой Born В103 ЛДСП ЛДСП 1600х800х750ММ дуб девон
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Вешалка М-11 металл черная 1090х740х1790 78243
Мебель офисная деревянная прочая
от 7500₽
Стол письменный эргономичный левый Феликс ЛДСП ЛДСП 1600х780х750ММ орех ABS производства REHAU ГОСТ 16371-2014
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Стол письменный эргономичный правый Этюд Т20.12 ЛДСП ЛДСП 1400х900х750ММ дуб шамони светлый 18/25ММ ПВХ 0.45ММ/2ММ
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 6310₽
Шкаф для одежды гардероб Tango Ш11з 2150х800х450ММ орех
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Стул офисный Congress D CNG 176 401 дерево коричневый кожа бежевый 950х800х660ММ 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Не указана
Шкаф для документов комбинированный закрытый Поинтекс Edvard EDV420 900х420х2130ММ дуб светлый rovere ЛДСП 18ММ ЛДСП 50ММ ПВХ 2ММ 4-дверный двери распашные топ в цвете grey alum, кромка топа в цвете серебристый металлик 3D ACRYL
Шкафы офисные деревянные
от 8775₽
Стол письменный эргономичный левый Система-М пк-ссм-стэ160х120л/д-в3-35 ЛДСП ЛДСП 1600х1200х750ММ миланский орех светлый
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Кресло трансформер для спелео и галокамер
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Не указана
Шкаф для документов по индивидуальному заказу 480х1516х600ММ бук Бавария ЛДСП 2-дверный ООО СПМК Россия
Шкафы офисные деревянные
Не указана