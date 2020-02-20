Ролик подхвата бумаги FL0-3873 Canon

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ролик подхвата бумаги FL0-3873 Canon- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства