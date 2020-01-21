Бумага для копировально-множительной техники Nota А4 80Г/М² 95ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ 9327-60

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Nota А4 80Г/М² 95ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ 9327-60- Бумага для аппаратов и приборов