Характеристики

Габаритные размеры: ширина 660 мм , глубина 730 мм, высота 1040 мм. Каркас кресла: из гнуто-клееной шлифованной фанеры толщиной 15 мм сорта 4/4. Спинка и сиденье декорированы пятьюю горизонтальными строчками, лицевая часть наружного чехла имеет отстроченный кант по бокам.Спинка кресла идеально обеспечивает поясничную поддержку, распределяя нагрузку.Обивка кресла: натуральная кожа Цвет обивки: черный Набивка сиденья и спинки кресла: высокоэластичный пенополиуретан ППУ, быстро восстанавливающийся с пружинными свойствами; синтепон; синтепоновое покрытие, быстро восстанавливающее свою форму после снятия нагрузок. Подлокотники дугообразные, хромированные с мягкими накладками из натуральной кожи. Крестовина: пятилучевая металлическая крестовина с 5-ю роликами, изготовленная из полированного алюминия. Диаметр 700 мм. Регулировка кресла по высоте: "газпатрон" 3 класса, закрытый телескопическим пластиковым чехлом. Кресло комплектуется: синхромеханизмом с фиксацией в нескольких положениях; усиленной пружиной для регулировки силы качания в зависимости от веса; системой, позволяющей варьировать степень наклона спинки 120 градусов. Ролики: усиленные, покрытые защитным пластиковым чехлом. Диаметр штока 11 мм. Кресло выдерживает нагрузку 120 кг. Поставляется в разобранном виде, сборка производится поставщиком на месте