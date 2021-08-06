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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией / Седалит таблетки п/пл/об 300мг 50ШТ 3года +25ГРАД ЦЕЛЬС ФСП ЛСР-001453/07-090707 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия
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    Седалит таблетки п/пл/об 300мг 50ШТ 3года +25ГРАД ЦЕЛЬС ФСП ЛСР-001453/07-090707 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Седалит таблетки п/пл/об 300мг 50ШТ 3года +25ГРАД ЦЕЛЬС ФСП ЛСР-001453/07-090707 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия- Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией
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    Седалит таблетки п/пл/об 300мг 50ШТ 3года +25ГРАД ЦЕЛЬС ФСП ЛСР-001453/07-090707 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия

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      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
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