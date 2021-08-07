Фильтр входного блока Ш5.022.01.623 для фильтрации компонентов на входе в установку нержавеющая сталь

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр входного блока Ш5.022.01.623 для фильтрации компонентов на входе в установку нержавеющая сталь- Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок