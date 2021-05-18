Корзина пластиковая плетеная 8Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая для мусора 9.5Л; ДМ³ 260х260х265ММ черный Полимербыт 919
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая прямоугольная 18х12х5.5ММ коричневая
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ из полипропилена черного цвета, корпус расширяется кверху, имеет перфорации, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая плетеная 20Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая плетеная 150х65ММ полипропилен КТ1895
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая для мусора 9ЛИТР(ДМ³) 280х280ММ
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая BQ1694 для белья 65Л; ДМ³ в ассортименте
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель
Изделия корзиночные и плетеные
от 2920₽
Корзина пластиковая с крышкой М-пластика для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый 330709
Изделия корзиночные и плетеные
от 877,2₽
Корзина пластиковая подвесная Lime для мусора 23Л белый с держателем мешка 974230
Изделия корзиночные и плетеные
от 2430,8₽