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    Главная / Торговый портал / Бумага офсетная / Бумага для принтера LQ-300+II рулон
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для принтера LQ-300+II рулон

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для принтера LQ-300+II рулон- Бумага офсетная
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    Бумага для принтера LQ-300+II рулон

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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    Поставщики
    • ООО "ТИС"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "С-МАРИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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