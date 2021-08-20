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    Главная / Торговый портал / Бумага офсетная / Бумага для принтера Oki Microlline 280 рулон
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для принтера Oki Microlline 280 рулон

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для принтера Oki Microlline 280 рулон- Бумага офсетная
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    Бумага для принтера Oki Microlline 280 рулон

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    Цена
    от 404,7
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО «АРТБУМ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      420
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      6
      Регионы поставки
      Подробнее
      420c НДС
    • ООО "С-МАРИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      337,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      404,7
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      8
      Регионы поставки
      Подробнее
      404,7c НДС
    • ООО "С-МАРИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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