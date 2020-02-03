Характеристики

Обжимной фитинг DK-LOK серии DMC. Штуцер с наружной резьбой. Торцевые соединения: Обжимное соединение под трубку с наружным диаметром 8 мм - резьба наружная 1/8" (трубная коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба). Материал: Нержавеющая сталь марки 316 / 316L. Температура эксплуатации: от -196 °C до +696 °C. Тип поставки: В сборе с обжимными кольцами и гайкой.