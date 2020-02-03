Фитинг обжимной DK-LOK DL-6M-SA 6ММ нержавеющая сталь 316/316L с обжимными кольцами и гайкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фитинг обжимной DK-LOK DL-6M-SA 6ММ нержавеющая сталь 316/316L с обжимными кольцами и гайкой- Фитинги для труб стальные, кроме литых