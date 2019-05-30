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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи / Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006- Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
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    Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006

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    Поставщики
    • ООО "Петронас"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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