Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опора строительная Омега-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006- Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи