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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая с крышкой Tork для мусора 5Л 338х190х160ММ пластик белый 564000

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 580
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3600
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3600c НДС
    • ООО "ПЛУТОС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2760
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2760c НДС
    • ООО "МАХОВИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2760
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2760c НДС
    • ИП Семенов Рустам Османович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      580
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      580
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Корзина для му-сора оснащена откидывающейся крышкой, съемной внутренней крышкой, которая скрывает содержимое корзины Система B3 - санитарное ведерко Материал - пла-стик Цвет - белый
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      580c НДС
    • ИП Закарлюкина В. П.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ИП Ершова О.Н.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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