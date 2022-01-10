Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание тревожной кнопки (работы производятся ежемесячно)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание тревожной кнопки (работы производятся ежемесячно)- Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации