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    Главная / Торговый портал / Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки / Кулер AQUA WELL 56A 220В компрессорный без шкафчика
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кулер AQUA WELL 56A 220В компрессорный без шкафчика

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кулер AQUA WELL 56A 220В компрессорный без шкафчика- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
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    Кулер AQUA WELL 56A 220В компрессорный без шкафчика

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    Поставщики
    • ООО "ХАЛМЕР"
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      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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