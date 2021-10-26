Система получения особо чистой воды ГМС-20 быт 0.15-0.28М3/ЧАС нержавеющая сталь 125х38 Россия
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 7080₽
Система получения особо чистой воды Спектр Осмос-2-30 0.06-0.1МКСМ/СМ 720ЛИТР/СУТ 200ВТ
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 166500₽
Система получения особо чистой воды Аквалаб AL-2 plus 80ВТ 710х545х320 блок предварительной очистки БПО-7, система хранения 35Л, система химической очистки, система раздачи с микрофильтром, комплект расходных материалов
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
Не указана
Сатуратор подстоечный Aquatic АГВ-40 подстоечный 220В 410х450х700ММ 60КГ проходимость не менее 40Л снаружи
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 57200₽
Сатуратор автомат газированной воды АВ-3М 1650х660х700ММ 120КГ внутри 40 литров
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 86450₽
Сатуратор настольный Aquatic АГВ-40 настольный 220В 410х450х700ММ 60КГ проходимость не менее 40Л снаружи
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 68640₽
Сатуратор Aquatic АГВ-70 220В 660х700х1650ММ 80КГ проходимость не менее 70Л внутри
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 85800₽
Сатуратор Aquatic АГВ-70Э 220В 660х700х1650ММ 100КГ проходимость не менее 40Л внутри
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 67900₽
Сатуратор Aquatic АГВ-60 220В 500х580х1250ММ 60КГ проходимость не менее 60Л снаружи
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 71280₽
Сатуратор Aquatic АГВ-150Э 220В 500х580х1250ММ 80КГ проходимость не менее 150Л внутри
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 71280₽
Сатуратор Aquatic АВ-3 220В 660х700х1650ММ 100КГ проходимость не менее 60Л внутри
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 85800₽
Пурифайер Ecotronic H1-U4L 2ЛИТР(ДМ³) 4ЛИТР(ДМ³) бело-серебристый 345х345х960ММ 450Вт
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
от 16000₽