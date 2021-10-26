Система получения особо чистой воды ГМС-20 быт 0.15-0.28М3/ЧАС нержавеющая сталь 125х38 Россия Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 7080 ₽ В корзину

Система получения особо чистой воды Спектр Осмос-2-30 0.06-0.1МКСМ/СМ 720ЛИТР/СУТ 200ВТ Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 166500 ₽ В корзину

Система получения особо чистой воды Аквалаб AL-2 plus 80ВТ 710х545х320 блок предварительной очистки БПО-7, система хранения 35Л, система химической очистки, система раздачи с микрофильтром, комплект расходных материалов Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки Не указана В корзину

Сатуратор подстоечный Aquatic АГВ-40 подстоечный 220В 410х450х700ММ 60КГ проходимость не менее 40Л снаружи Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 57200 ₽ В корзину

Сатуратор автомат газированной воды АВ-3М 1650х660х700ММ 120КГ внутри 40 литров Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 86450 ₽ В корзину

Сатуратор настольный Aquatic АГВ-40 настольный 220В 410х450х700ММ 60КГ проходимость не менее 40Л снаружи Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 68640 ₽ В корзину

Сатуратор Aquatic АГВ-70 220В 660х700х1650ММ 80КГ проходимость не менее 70Л внутри Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 85800 ₽ В корзину

Сатуратор Aquatic АГВ-70Э 220В 660х700х1650ММ 100КГ проходимость не менее 40Л внутри Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 67900 ₽ В корзину

Сатуратор Aquatic АГВ-60 220В 500х580х1250ММ 60КГ проходимость не менее 60Л снаружи Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 71280 ₽ В корзину

Сатуратор Aquatic АГВ-150Э 220В 500х580х1250ММ 80КГ проходимость не менее 150Л внутри Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 71280 ₽ В корзину

Сатуратор Aquatic АВ-3 220В 660х700х1650ММ 100КГ проходимость не менее 60Л внутри Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки от 85800 ₽ В корзину