Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4Н Б (ВВ) 47ММ 4ШТ 0.35-0.96КГС/СМ2 ТУ 3616-001-93544000-2006

Фильтр сетчатый с повышенной грязеемкостью для очистки технических жидкостей в станках от механических примесей 0.04С42-54А ТУ 2-053-1614-82 ООО "Рязанский станкозавод" Россия

Фильтр сетчатый дренажный жидкостный для очистки от ржавчины, окалины, металлической стружки и прочих механических примесей размером от 0.1ММ и выше СДЖ 250-4.0-09Г2С-0.4 ст.09Г2С фланцевый DN250 4МЕГАПА фильтрующая сетка 0.4ММ из стали 12Х18Н10Т, с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 исп. E-F, прокладками и крепежом, в комплекте - запасная корзина с сеткой 1.0ММ, на корпусе фильтра - крепление для теплоизоляции ООО НПО Спецнефтемаш Россия

Фильтры жидкостные

от 1033750 ₽