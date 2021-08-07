Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4Н Б (ВВ) 47ММ 4ШТ 0.35-0.96КГС/СМ2 ТУ 3616-001-93544000-2006
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4Н Б (ВВ) 47ММ 4ШТ 0.35-0.96КГС/СМ2 ТУ 3616-001-93544000-2006- Фильтры жидкостные
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Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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