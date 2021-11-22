Гирлянда Светодиодный "Клип-лайт" LED-LP-100 желтый 1000СМ 100ВТ 12В с трансформатором
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гирлянда Светодиодный "Клип-лайт" LED-LP-100 желтый 1000СМ 100ВТ 12В с трансформатором- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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Производство электрических ламп и осветительного оборудования
Характеристики
Световое украшение
Краткое описание: 20 рисунков с галактическими узорами.
Блок питания: 100-240В, 50/60 Гц
Цвета: Красный, зеленый
Размеры: 25*24*19.8 см
Масса: 0,8 кг
Мощность: 20 Вт
Площадь покрытия: До 150 кв.м. на расстоянии 15-20 метров
Степень защиты: IP65
Режимы работы: Статика/динамика, смена цветов, мерцание, таймер