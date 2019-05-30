Композиция новогодняя декоративная светодиодная (уличная, внутренняя) Новогодний подарок 70х50х50СМ с синей лентой SPLCUBE-70/50/50-LED-220-WP 432ШТ 230В 165ВТ зеленый/ желтый/ красный 525НМ/570НМ/625НМ IP44
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 27000₽
Электрогирлянда елочная световая на нижнюю часть елки (ель световая "Северное Сияние" 8м)
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Не указана
Электрогирлянда елочная световая на верхнюю часть елки (ель световая "Северное Сияние" 8м)
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Не указана
Электрогирлянда елочная LED-шарики RGB 10М 45ММ IP 44 220В 5ВТ
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Не указана
Гирлянда светодиодная SMD2835 LED-2BLR-G50-20-10M-240V-W/BL 140ШТ белый IP65 10М 28ВТ 220В провод черный, 20 матовых ламп G50, 7SMD2835, 7МА
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 9000₽
Гирлянда светодиодная Flash LED- PLS-1920-240V-2х1.5М-W/WH-F 380ШТ белый IP65 2х1.5М 50ВТ 220В ПВХ белый провод, в комплекте с силовым шнуром
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 10200₽
Гирлянда сетка LED LED-SNL-432-2*3M-240V-W/C 432ШТ белый 2х3М 240В на прозрачном проводе
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 6420₽
Гирлянда светодиодная LED LED-PL-100L-10M-240V-RGBY мультицвет 10М 240В
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 1176₽
Гирлянда шарики LED ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED Ardecoled 160ШТ белый IP65 20М 7ВТ 230В ПВХ черный провод, шарики диаметром 23ММ
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 5880₽
Гирлянда клип лайт LED LED-LP-100M-150-12V-W/BG белый IP65 100М 12В провод темно-зеленый
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 15600₽
Гирлянда светодиодная LED ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000х1500-CLEAR-360LED-BLINK Ardecoled 360ШТ белый IP65 2х1.5М 60ВТ 230В
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 7020₽
Композиция новогодняя уличная Светодиодная ель Синяя 200СМ LED-CML-2-B-IP65 220В белый/ синий
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 32100₽