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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе / Пособие наглядное 1200х850ММ бумага широкоформатная 170 г/м2, фурнитура, пленка монтажная, пластик ПВХ 4ММ, пленка ламинационная, печать широкоформатная
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пособие наглядное 1200х850ММ бумага широкоформатная 170 г/м2, фурнитура, пленка монтажная, пластик ПВХ 4ММ, пленка ламинационная, печать широкоформатная

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пособие наглядное 1200х850ММ бумага широкоформатная 170 г/м2, фурнитура, пленка монтажная, пластик ПВХ 4ММ, пленка ламинационная, печать широкоформатная- Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе
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    Пособие наглядное 1200х850ММ бумага широкоформатная 170 г/м2, фурнитура, пленка монтажная, пластик ПВХ 4ММ, пленка ламинационная, печать широкоформатная

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2430
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      Спецификация
      Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
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      0
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      Характеристики
      1200*850 мм., дизайн, корректура, профиль клемм П-образный, бумага широкоформатная 170 г/м2, фурнитура, пленка монтажная, пластик ПВХ 4 мм, пленка ламинационная, печать широкоформатная
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      2430
      Спецификация
      Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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