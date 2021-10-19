Кабель антивибрационный соединительный АК 21 2.4ММ 2М 3 pin-BNC для присоединения трех-координатного датчика вибрации АР2082 к приборам серии Октава/Экофизика
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель антивибрационный соединительный АК 21 2.4ММ 2М 3 pin-BNC для присоединения трех-координатного датчика вибрации АР2082 к приборам серии Октава/Экофизика- Кабели контрольные
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