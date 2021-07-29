Шкаф для документов закрытый ОТМ 328 900х430х2098ММ Эбони, Орех классик ЛДСП комбинированный Россия

Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Топ: материал – ЛДСП 60 мм. Цвет: Эбони, Орех классик.
Облицовка переднего торца – профиль МДФ в цвет. Облицовка – кромка PVC 0,4 мм в цвет.
Каркас: материал – ЛДСП 18 мм. Цвет: Эбони, Орех классик.
Облицовка – кромка PVC 0,4 мм в цвет. Цвет: Эбони, Орех классик.
Облицовка – кромка PVC 0,4 мм в цвет. Задняя стенка: материал – ЛДСП 10мм.
Цвет: Эбони, Орех классик. Облицовка торцов отсутствует.
Двери деревянные: материал – ЛДСП 18 мм. Цвет: Эбони, Орех классик.
Облицовка – кромка PVC 0,4 мм в цвет. Ручки-скобы металлические.
Цвет: шампань. Стеклянные двери: закаленные, тонированные в массе без рамы, 4 мм.
Ручки-кнопки металлические. Цвет: шампань. Двери малые и двери гардероба снабжены замками.
Размер 900*430*2098 Производитель –Россия