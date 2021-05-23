Шкаф для одежды гардероб Аккорд АКК 49H033.403 898х430х1982ММ 2-дверный вишня марбелло-золотой песок ДСП 18ММ ДСП 18ММ ABS 2 и 1 с замком закрытый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды гардероб Аккорд АКК 49H033.403 898х430х1982ММ 2-дверный вишня марбелло-золотой песок ДСП 18ММ ДСП 18ММ ABS 2 и 1 с замком закрытый- Шкафы для одежды деревянные