Шкаф для документов закрытый Аккорд АКК 49H032.403 898х430х1982ММ вишня марбелло-золотой песок ДСП 18ММ ДСП 18ММ ABS 2 и 1ММ 2-дверный с замком

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Аккорд АКК 49H032.403 898х430х1982ММ вишня марбелло-золотой песок ДСП 18ММ ДСП 18ММ ABS 2 и 1ММ 2-дверный с замком- Шкафы офисные деревянные