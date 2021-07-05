Материал шовный рассасывающийся Аптос Excellence Visage из сополимера L-лактида с ε-капролактоном 19СМ M3.5 канюля 0.9х150 10ШТ ТУ 9398-00253730750-2015 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Материал шовный рассасывающийся Аптос Excellence Visage из сополимера L-лактида с ε-капролактоном 19СМ M3.5 канюля 0.9х150 10ШТ ТУ 9398-00253730750-2015 Россия- Кетгут и аналогичные материалы