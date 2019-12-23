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    Главная / Торговый портал / Машины и молоты штамповочные / Штамп вырубной К-011/ШКВ для квадратного знака 200х100х100ММ сталь 9ХС ООО НПО Эльгард Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Штамп вырубной К-011/ШКВ для квадратного знака 200х100х100ММ сталь 9ХС ООО НПО Эльгард Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Штамп вырубной К-011/ШКВ для квадратного знака 200х100х100ММ сталь 9ХС ООО НПО Эльгард Россия- Машины и молоты штамповочные
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    Штамп вырубной К-011/ШКВ для квадратного знака 200х100х100ММ сталь 9ХС ООО НПО Эльгард Россия

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    Поставщики
    • ООО НПП "ЭЛЬГАРД"
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      Спецификация
      Производство кузнечно-прессового оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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