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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем / Врезка в сети водоснабжения
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Врезка в сети водоснабжения

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Врезка в сети водоснабжения- Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
    8
    Врезка в сети водоснабжения

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    Поставщики
    • ООО "АРМ-СТРОЙ"
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      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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