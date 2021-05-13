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    Главная / Торговый портал / Работы отделочные декоративные / Выполнение работ по установке дверей с фрамугой ПВХ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Выполнение работ по установке дверей с фрамугой ПВХ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение работ по установке дверей с фрамугой ПВХ- Работы отделочные декоративные
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    Выполнение работ по установке дверей с фрамугой ПВХ

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    Поставщики
    • ООО "АРМ-СТРОЙ"
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      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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