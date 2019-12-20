Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков Разборка железобетонных конструкций с использованием экскаватора-погрузчика с гидромолотом объём ковша 1.1М3

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