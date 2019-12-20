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    Главная / Торговый портал / Работы по сносу зданий и сооружений / Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков Разборка железобетонных конструкций с использованием экскаватора-погрузчика с гидромолотом объём ковша 1.1М3
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков Разборка железобетонных конструкций с использованием экскаватора-погрузчика с гидромолотом объём ковша 1.1М3

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков Разборка железобетонных конструкций с использованием экскаватора-погрузчика с гидромолотом объём ковша 1.1М3- Работы по сносу зданий и сооружений
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    Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков Разборка железобетонных конструкций с использованием экскаватора-погрузчика с гидромолотом объём ковша 1.1М3

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      Спецификация
      Разборка и снос зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
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